Платежи в App Store через «Мегафон» больше не работают
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Apple продолжает отключать пополнение баланса в России через альтернативные методы: сначала отключили QIWI, а теперь невозможно провести платёж через «Мегафон» и Yota. Наша проверка подтвердила недоступность функции.
Пополнение через QIWI отключили 6 мая, однако в компании обещали восстановить работу, а недоступность называли временной мерой. «Мегафон» ещё не успел отреагировать на невозможность пополнения баланса App Store.
Если Apple отключит и мобильные платежи, то оплатить что-либо в российском App Store будет попросту невозможно. После отключения QIWI вариант платежа с мобильных операторов был единственным. Возможно, ненадолго.
Абоненты МТС сообщают, что им также выдают ошибку, однако пока деньги приходят на счёт.
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