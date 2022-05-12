Платежи в App Store через «Мегафон» больше не работают

Apple продолжает отключать пополнение баланса в России через альтернативные методы: сначала отключили QIWI, а теперь невозможно провести платёж через «Мегафон» и Yota. Наша проверка подтвердила недоступность функции.

Пополнение через QIWI отключили 6 мая, однако в компании обещали восстановить работу, а недоступность называли временной мерой. «Мегафон» ещё не успел отреагировать на невозможность пополнения баланса App Store.

Если Apple отключит и мобильные платежи, то оплатить что-либо в российском App Store будет попросту невозможно. После отключения QIWI вариант платежа с мобильных операторов был единственным. Возможно, ненадолго.

Абоненты МТС сообщают, что им также выдают ошибку, однако пока деньги приходят на счёт.