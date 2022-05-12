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Стримерша Amouranth за миллион долларов купила акции Amazon

Стримерша Amouranth за миллион долларов купила акции Amazon
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Популярная стримерша и блогерша Кейтлин Amouranth Сирагуса объявила в социальных сетях о своей очередной покупке. Девушка приобрела акции Amazon и потратила на это чуть больше $ 1 млн.

Сирагуса отметила, что приобрела ровно 500 акций компании. Она отдала по $ 2,1 тыс. за штуку. Свою покупку Кейтлин Сирагуса считает успешной.

В конце апреля стримерша дала интервью Дэвину Нэшу. Там она рассказала про свой путь на Twitch и про то, что ей приходилось делать ради успеха. Amouranth известна не только стримами, но и различными покупками. Так, например, ранее девушка купила акции Activision Blizzard на $ 2 млн.

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