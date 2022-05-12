Стримерша чуть не спалила себе квартиру во время эфира с готовкой

На днях стримерша Келли Kjanecaron Джейн проводила кукинг-стрим на Twitch, который чуть было не закончился пожаром. Во время трансляции девушка решила пожарить мясо на сковороде и не уследила за тем, что оно уже начало пережариваться. Джейн достала мясо со сковороды, но забыла выключить плиту, отчего горящее масло буквально вспыхнуло.

Стримерша пыталась потушить возгорание водой, однако огня становилось только больше. Девушка начала кричать и просить помощи у чата, однако огонь потихоньку сам сошёл на нет. Джейн отделалась небольшим ожогом руки и впредь явно будет внимательнее относиться к готовке.

Что касается её психического состояния, то ко всей ситуации девушка относится с юмором. Уже на следующий день она запустила новую трансляцию, на которой отметила свой день рождения.

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