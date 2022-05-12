Во временной главе World of Tanks можно получить премиумный танк

Разработчики World of Tanks из студии Wargaming объявили, что с 12 по 23 мая будет доступна временная глава боевого пропуска «Царица ночи». В ходе главы можно получить премиумный танк SHPTK-TVP 100.

Авторы советуют как можно скорее активировать главу и начать зарабатывать очки, чтобы быстрее получить награды. Танк, например, находится в линейке базовых наград, а 3D-стиль «Царица ночи» можно получить в линейке улучшенных наград.

Разработчики описывают танк SHPTK-TVP 100 как скорострельную машину с хорошими показателями мобильности и башней кругового вращения. Авторы рекомендуют играть аккуратно и внимательно. Также стоит отметить, что одновременно можно проходить только одну главу — основную или временную.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!