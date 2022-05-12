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В World of Tanks пройдёт временная глава с ценными наградами

Во временной главе World of Tanks можно получить премиумный танк
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Разработчики World of Tanks из студии Wargaming объявили, что с 12 по 23 мая будет доступна временная глава боевого пропуска «Царица ночи». В ходе главы можно получить премиумный танк SHPTK-TVP 100.

Авторы советуют как можно скорее активировать главу и начать зарабатывать очки, чтобы быстрее получить награды. Танк, например, находится в линейке базовых наград, а 3D-стиль «Царица ночи» можно получить в линейке улучшенных наград.

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Разработчики описывают танк SHPTK-TVP 100 как скорострельную машину с хорошими показателями мобильности и башней кругового вращения. Авторы рекомендуют играть аккуратно и внимательно. Также стоит отметить, что одновременно можно проходить только одну главу — основную или временную.

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