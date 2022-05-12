Снова на вершине — Роналду стал лучшим игроком апреля в АПЛ и получил карточку в FIFA 22
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал лучшим игроком апреля в английской Премьер-лиге. В честь этого события Electronic Arts добавила в FIFA 22 Ultimate Team усиленную карточку футболиста с рейтингом 94 — её можно получить до 12 июня.
Цена за сборку составляет довольно внушительные 2 млн монет, однако футболист явно стоит своих вложений. По сравнению с обычной карточкой EA усилила все показатели футболиста: от скорости до физической подготовки.
Ранее лучшим игроком марта в АПЛ признали Гарри Кейна. Он получил карточку с рейтингом 93 стоимостью всего лишь 110 тыс. монет.
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