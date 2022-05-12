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На Unreal Engine 5 воссоздали сверхреалистичную железнодорожную станцию

На Unreal Engine 5 воссоздали сверхреалистичную железнодорожную станцию
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На канале subjectn появилось видео, которое за несколько дней стало популярным. На данный момент у ролика больше 1,3 млн просмотров и 33 тыс. лайков. Автор потратил на его создание более месяца.

По словам создателя видео, он решил воссоздать японскую железнодорожную станцию на Unreal Engine 5. Как отметил автор, в работе он использовал освещение Lumen, а ещё большое внимание уделил моделированию, анимациям и многому другому. В итоге получилось очень реалистичное видео, будто бы даже из настоящей жизни.

К середине ролика оно превращается в настоящий хоррор. Судя по комментариям, люди приняли работу очень тепло. Многие отметили, что хотели бы видеть полноценную игру с такой реалистичной графикой.

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