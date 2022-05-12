Биткоин рухнул в несколько раз

Курс биткоина упал ниже $ 28 тыс. впервые с конца 2020 года. На момент публикации заметки стоимость криптовалюты оценивается приблизительно в $ 27,9 тыс. А утром 12 мая курс просел аж до $ 25,8 тыс.

По словам доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадима Ковригина, нынешнее падение может быть лишь одной из волн колебаний курса. Однако предпосылок к росту он не видит из-за регуляторной политики государств и подорожания цепочек транзакций.

Биткоин — один из самых непредсказуемых и волатильных активов. Нынешнее падение, возможно, — лишь одна из волн колебаний. Говорить о тренде пока нельзя. Для того, чтобы увидеть тренд в таком нестабильном активе, необходимы недели.



Глобально, однако, биткоин расти уже сильно не должен. Цепочки транзакций становятся всё дороже. Риски ужесточения регуляторной политики государств в отношении криптовалют усиливаются. В ближайшей перспективе криптовалюты не смогут полностью заменить фиатные денежные знаки. Это ограничивает рост биткоина.

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