Биткоин рухнул в несколько раз
Поделиться
Курс биткоина упал ниже $ 28 тыс. впервые с конца 2020 года. На момент публикации заметки стоимость криптовалюты оценивается приблизительно в $ 27,9 тыс. А утром 12 мая курс просел аж до $ 25,8 тыс.
По словам доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадима Ковригина, нынешнее падение может быть лишь одной из волн колебаний курса. Однако предпосылок к росту он не видит из-за регуляторной политики государств и подорожания цепочек транзакций.
Биткоин — один из самых непредсказуемых и волатильных активов. Нынешнее падение, возможно, — лишь одна из волн колебаний. Говорить о тренде пока нельзя. Для того, чтобы увидеть тренд в таком нестабильном активе, необходимы недели.
Глобально, однако, биткоин расти уже сильно не должен. Цепочки транзакций становятся всё дороже. Риски ужесточения регуляторной политики государств в отношении криптовалют усиливаются. В ближайшей перспективе криптовалюты не смогут полностью заменить фиатные денежные знаки. Это ограничивает рост биткоина.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 12 мая 2022
-
15:31
-
15:16
-
15:04
-
14:51
-
14:43
-
14:24
-
14:20
-
13:56
-
13:50
-
13:26
-
13:25
-
13:11
-
12:54
-
12:40
-
12:25
-
12:09
-
11:54
-
11:23
-
10:54
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 11 мая 2022
-
21:28
-
20:52
-
20:17
-
19:57
-
19:53
-
19:46
-
19:27
-
18:37
-
18:28
-
17:59
-
17:36
Партнерский контент