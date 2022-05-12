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За новые Need for Speed теперь отвечают две студии

За новые Need for Speed теперь отвечают две студии
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Codemasters объявила, что студия Codemasters Cheshire официально стала частью Criterion — теперь у разработчиков Need for Speed два полноценных офиса. Решение аргументировали схожими ценностями и интересами обеих команд.

У Codemasters Cheshire богатая история: тут собрались ключевые разработчики Motorstorm, DriveClub, OnRush и DIRT 5. После слияния с EA команду подключили к разработке новой Need for Speed, а теперь решили сделать частью Criterion для дальнейшего развития гоночного бренда.

Мы готовы подтвердить, что Criterion и Codemasters Cheshire официально работают вместе над будущим Need for Speed. Они формируют единую студию Criterion с двумя офисами.

Новая Need for Speed выйдет осенью на PS5, Xbox Series и ПК. Эта станет первая самостоятельная игра Criterion: после выпуска Hot Pursuit (2010) и Most Wanted (2012) команда стала лишь помогать другим студиям в разработке, тогда как NFS отдали новой студии в Швеции — Ghost.

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