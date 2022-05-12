Игроки с теплом вспомнили Prototype и хотят новую игру

Пользователь Reddit под ником JoseMerced решил вспомнить забытую франшизу Prototype. Он опубликовал фрагмент геймплея первой части и отметил, что очень по ней скучает.
В комментариях его поддержали другие геймеры, которые очень хотели бы получить продолжение. На данный момент есть две части, Prototype и Prototype 2. Давно появлялись слухи, что Activision и Radical Entertainment работают над третьей частью, однако это так и осталось слухами.
Аудитория просит у разработчиков выпустить обновлённые версии двух частей. Правда, этого наверняка никогда не случится. Ещё многие сравнили Prototype с франшизой Infamous, называя проекты Radical Entertainment более жестокими и взрослыми.
Очень рад, что про игру вспомнили. Она внезапно снова везде появляется.
Вау, представьте, Prototype на Unreal Engine 5.
Собираются ли авторы продолжать франшизу, неизвестно. О ней уже давно не было слышно. В первой части главным героем выступил Алекс Мерсер, во второй им стал Джеймс Хеллер, а Мерсер был антагонистом.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 12 мая 2022
-
15:31
-
15:16
-
15:04
-
14:51
-
14:43
-
14:24
-
14:20
-
13:56
-
13:50
-
13:26
-
13:25
-
13:11
-
12:54
-
12:40
-
12:25
-
12:09
-
11:54
-
11:23
-
10:54
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 11 мая 2022
-
21:28
-
20:52
-
20:17
-
19:57
-
19:53
-
19:46
-
19:27
-
18:37
-
18:28
-
17:59
-
17:36