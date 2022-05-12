Игроки с теплом вспомнили Prototype и хотят новую игру

Пользователь Reddit под ником JoseMerced решил вспомнить забытую франшизу Prototype. Он опубликовал фрагмент геймплея первой части и отметил, что очень по ней скучает.

В комментариях его поддержали другие геймеры, которые очень хотели бы получить продолжение. На данный момент есть две части, Prototype и Prototype 2. Давно появлялись слухи, что Activision и Radical Entertainment работают над третьей частью, однако это так и осталось слухами.

Аудитория просит у разработчиков выпустить обновлённые версии двух частей. Правда, этого наверняка никогда не случится. Ещё многие сравнили Prototype с франшизой Infamous, называя проекты Radical Entertainment более жестокими и взрослыми.

Очень рад, что про игру вспомнили. Она внезапно снова везде появляется.

Вау, представьте, Prototype на Unreal Engine 5.

Собираются ли авторы продолжать франшизу, неизвестно. О ней уже давно не было слышно. В первой части главным героем выступил Алекс Мерсер, во второй им стал Джеймс Хеллер, а Мерсер был антагонистом.

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