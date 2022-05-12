NASA использует Unreal Engine 5 для подготовки астронавтов

12 мая издание IGN сообщило о том, что NASA применяет движок Unreal Engine 5 в своих целях. Компания хочет, чтобы с помощью UE 5 астронавты готовились к полёту на Марс.
NASA объединилась с Epic Games и разработала программу MarsXR. Эта программа призвана проверить умения начинающих астронавтов. Применяя её, участники попробуют свои силы в строительстве базы на Марсе, ходьбе по поверхности планеты и изучении окружающей среды.
Участник, выполнивший больше всего действий лучше других, получит денежный приз в размере $ 70 тыс. Симуляция MarsXR ещё находится на ранней стадии, однако уже спроектированы реалистичные погодные условия, марсианская гравитация, скафандры и марсоходы.
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