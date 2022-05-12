У нового «Мира Юрского периода» есть шанс выйти в России уже через месяц

Universal продолжает активно обновлять даты выхода своих фильмов в России. Ранее прокатчик проделал аналогичное для картин Warner Bros., а также запросил актуальные данные у кинотеатров.

Теперь же голливудская фирма обновила график премьер других картин для России. К примеру, «Мир Юрского периода: Господство» обзавёлся датой выхода в 16 июня — ранее релиз планировали 9 июня. Впрочем, как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», это всё ещё не означает, что новинка выйдет в заявленный срок.

« Мир Юрского периода: Господство » — 16 июня

» — 16 июня « Чёрный телефон » — 21 июля

» — 21 июля « Нет » — 11 августа

» — 11 августа « Зверь » — 25 августа

» — 25 августа « Крид 3 » — 1 декабря

» — 1 декабря « Кот в сапогах: Последнее желание » — 22 декабря

» — 22 декабря Cocaine Bear — 2 марта

— 2 марта Super Mario — 16 марта

Примечательно, что из расписания пропали две ленты — «Самаритянин» и «Миссис Харрис едет в Париж».

Ещё раз отметим, что обновление расписания не гарантирует выпуск фильмов в заявленные сроки, однако в целом появление хоть каких-то телодвижений даёт реальные шансы на возвращение голливудского кинопроката в стране.