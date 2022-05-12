Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У нового «Мира Юрского периода» есть шанс выйти в России уже через месяц

У нового «Мира Юрского периода» есть шанс выйти в России уже через месяц
Комментарии

Universal продолжает активно обновлять даты выхода своих фильмов в России. Ранее прокатчик проделал аналогичное для картин Warner Bros., а также запросил актуальные данные у кинотеатров.

Теперь же голливудская фирма обновила график премьер других картин для России. К примеру, «Мир Юрского периода: Господство» обзавёлся датой выхода в 16 июня — ранее релиз планировали 9 июня. Впрочем, как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», это всё ещё не означает, что новинка выйдет в заявленный срок.

  • «Мир Юрского периода: Господство» — 16 июня
  • «Чёрный телефон» — 21 июля
  • «Нет» — 11 августа
  • «Зверь» — 25 августа
  • «Крид 3» — 1 декабря
  • «Кот в сапогах: Последнее желание» — 22 декабря
  • Cocaine Bear — 2 марта
  • Super Mario — 16 марта

Примечательно, что из расписания пропали две ленты — «Самаритянин» и «Миссис Харрис едет в Париж».

Ещё раз отметим, что обновление расписания не гарантирует выпуск фильмов в заявленные сроки, однако в целом появление хоть каких-то телодвижений даёт реальные шансы на возвращение голливудского кинопроката в стране.

Всё не так плохо: будущее игр в России Всё не так плохо: будущее игр в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022