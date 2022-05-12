У нового «Мира Юрского периода» есть шанс выйти в России уже через месяц

Universal продолжает активно обновлять даты выхода своих фильмов в России. Ранее прокатчик проделал аналогичное для картин Warner Bros., а также запросил актуальные данные у кинотеатров.
Теперь же голливудская фирма обновила график премьер других картин для России. К примеру, «Мир Юрского периода: Господство» обзавёлся датой выхода в 16 июня — ранее релиз планировали 9 июня. Впрочем, как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», это всё ещё не означает, что новинка выйдет в заявленный срок.
- «Мир Юрского периода: Господство» — 16 июня
- «Чёрный телефон» — 21 июля
- «Нет» — 11 августа
- «Зверь» — 25 августа
- «Крид 3» — 1 декабря
- «Кот в сапогах: Последнее желание» — 22 декабря
- Cocaine Bear — 2 марта
- Super Mario — 16 марта
Примечательно, что из расписания пропали две ленты — «Самаритянин» и «Миссис Харрис едет в Париж».
Ещё раз отметим, что обновление расписания не гарантирует выпуск фильмов в заявленные сроки, однако в целом появление хоть каких-то телодвижений даёт реальные шансы на возвращение голливудского кинопроката в стране.
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