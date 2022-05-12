Создание демо метавселенной про обезьяну обошлось в пять раз дороже GTA 5

Издание The Gamer обратило внимание, что британская компания Improbable опубликовала геймплейный фрагмент демоверсии под названием First Trip. Этот проект представляет собой игровую метавселенную.
В ролике показали бегающую обезьяну. Также можно заметить элементы общения с другими игроками — например, окошко чата и возможность показывать эмоции. Визуально проект даже сравнили с Fortnite. Согласно данным журналиста The Guardian Алекса Херна, эта демоверсия обошлась в $ 1,2 млрд, то есть проект уже дороже GTA 5 в пять раз.
Improbable хочет создать игровую метавселенную, которая по своим масштабам превзойдёт всё, что вышло ранее. Например, если в Fortnite могут играть 100 человек, то Improbable хочет достичь одновременных 10 тыс. человек онлайна.
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