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Вышел первый тизер сериала Resident Evil от Netflix

Вышел первый тизер сериала Resident Evil от Netflix
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12 мая Netflix опубликовал первый тизер сериала Resident Evil. В ролике показали главных героев, зомби-пса, множество заражённых и многое другое.

Сюжет сериала развернётся в 2036 году, то есть через 14 лет после того, как вырвавшийся вирус вызвал апокалипсис во всём мире. В центре истории — дочери Альберта Вескера, известного персонажа франшизы. Ещё в шоу раскроют связи Вескера с корпорацией «Амбрелла».

Главные роли исполнили: Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и Ахад Раца Мир.

Премьера шоу состоится на сервисе 14 июля. В первом сезоне будет восемь серий.

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