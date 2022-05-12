В Epic Games Store дарят рисованный экшен Jotun и гонку Redout

Epic Games обновила еженедельную раздачу игр в своём цифровом магазине. С 12 по 19 мая можно будет бесплатно забрать Jotun: Valhalla Edition и гоночную аркаду Redout: Enhanced Edition. Jotun уже раздавали в декабре 2019 года.
Jotun: Valhalla Edition — рисованная экшен-адвенчура в скандинавском сеттинге. Игрокам предстоит взять на себя роль Торы, воина-викинга, которая умерла бесславной смертью и должна доказать богам, что достойна попасть в Вальхаллу. В проекте присутствуют различные уровни и боссы.
В экшене также есть специальный режим «Вальхалла». В нём игроки смогут испытать свои силы в битве с сильнейшими противниками.
Redout: Enhanced Edition представляет собой аркадную гонку, в которой предстоит проходить различные трассы на высоких скоростях. Ещё в игре есть крутой саундтрек.
В следующий четверг Epic Games раздаст крупную игру, которую пока не раскрыли. Судя по всему, в России забрать проект не дадут.
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