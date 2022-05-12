Масса новостей про Alan Wake и Alan Wake 2: что мы узнали на 12-летие игры

Remedy выпустила 13-минутное видео в честь 12-летия Alan Wake — первая часть вышла 12 мая 2010 года эксклюзивно для Xbox 360. Постепенно она добралась до PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК, а в обозримом будущем появится и на Nintendo Switch. Это первый важный анонс.

Вдобавок телеканал AMC, известный по сериалам «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы» и «Лучше звоните Солу», приобрёл права на сериал по мотивам Alan Wake.

В-третьих, к сожалению, новостей про Alan Wake 2 придётся подождать до конца года, поскольку Remedy хочет оставить наилучшее первое впечатление и поэтому не хочет торопиться с показом сиквела. При этом сам процесс разработки идёт хорошо — немалая часть игры уже закончена.

Однако мы хотим добиться самых ярких эмоций — всё же это первый хоррор с элементами выживания от Remedy. Мы не хотим сейчас отвлекать команду от производства.

Зато показали свежие концепты второй части.

Вдобавок Remedy показала немало интересных закулисных кадров.

Alan Wake 2 выходит в 2023 году на PS5, Xbox Series и ПК. Сиквел станет хоррором с элементами выживания, отойдя от жанра экшен-триллера первой части.