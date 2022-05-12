«Я не поверил ему». Как Илкка Вилли узнал про создание Alan Wake 2
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В свежем ролике Remedy про Alan Wake актёр Илкка Вилли рассказал, как он воспринял новости про начало разработки Alan Wake 2.
Вообще-то я не поверил ему [Сэму Лейку].
Как вспоминает Вилли, за прошедшие с выхода Alan Wake годы Лейк уже несколько раз говорил нечто подобное, однако в итоге ничего не получалось. Первые разы актёр ещё радовался, однако в какой-то момент это стало неприятной шуткой.
Лейк подтвердил слова Вилли, отметив, что всё это время так или иначе шли разговоры о создании продолжения.
Я всегда хотел сделать продолжение и постоянно спрашивал его [Вилли], хочет ли он взяться за сиквел, если у нас появится такая возможность. Мы постоянно пытались сделать эту игру.
Как посмеивается Вилли, он всё ещё не до конца верит, что Alan Wake 2 действительно выйдет.
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