«Я не поверил ему». Как Илкка Вилли узнал про создание Alan Wake 2

В свежем ролике Remedy про Alan Wake актёр Илкка Вилли рассказал, как он воспринял новости про начало разработки Alan Wake 2.

Вообще-то я не поверил ему [Сэму Лейку].

Как вспоминает Вилли, за прошедшие с выхода Alan Wake годы Лейк уже несколько раз говорил нечто подобное, однако в итоге ничего не получалось. Первые разы актёр ещё радовался, однако в какой-то момент это стало неприятной шуткой.

Лейк подтвердил слова Вилли, отметив, что всё это время так или иначе шли разговоры о создании продолжения.

Я всегда хотел сделать продолжение и постоянно спрашивал его [Вилли], хочет ли он взяться за сиквел, если у нас появится такая возможность. Мы постоянно пытались сделать эту игру.

Как посмеивается Вилли, он всё ещё не до конца верит, что Alan Wake 2 действительно выйдет.