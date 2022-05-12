GTA: The Definitive Edition спустя 6 месяцев. Всё ещё провал?

Digital Foundry решила взглянуть на состояние ремастеров классических Grand Theft Auto, которые как раз вышли полгода назад. На релизе это был настоящий провал: множество багов, ужасающие проблемы с графикой и плохая производительность. Исправили ли хоть что-то?

И да, и нет.

Стабильность и общая производительность действительно улучшились, хотя до сих пор возникают ситуации, где кадровая частота снижается. Это было бы простительно, если бы мы говорили не про игру с PS2 на железе PS5. Куда более высокий уровень FPS главное, чего добились патчами.

С остальным всё куда спорнее: патчами исправили массу визуально проблемных вещей — к примеру, в GTA: San Andreas добавили туман, поэтому мир стал выглядеть куда объёмнее и больше, чем в версии без смога.

Ужасные эффекты дождя также исправили — теперь они отображаются куда корректнее.

Вместе с этим разработчики скорректировали многие подписи — в них содержалась масса опечаток. Однако даже спустя полгода подобных ошибок всё ещё огромное множество. Куда больше, чем хотелось бы. Некоторые надписи при этом выглядят слишком вычурно — нет ощущения, что их рисовали, как в оригинале, а будто бы напечатали.

Проблемы с травой также не решили — растительность периодически появляется просто отовсюду. Трава в воздухе или ствол дерева через асфальт здесь норма.

Модели персонажей, одна из главных визуальных проблем ремастеров, также никто не исправил — и вряд ли уже сделает. Они выглядят ужасно и хуже всего сохранились при переносе на новые консоли. Многие сцены выглядят комично, хотя не должны.

Но важнейшим недостатком в DF называют общую неряшливость — где-то ремастер выглядит неплохо, а где-то значительно хуже оригинала. Вот эти скачки качества очень заметны и сильно отвлекают при прохождении и просто путешествии по миру. У игр нет единого стиля.

В итоге Digital Foundry остались в целом недовольны работой Rockstar над GTA: The Definitive Edition. Да, многие баги пропали, а часть улучшений действительно появились, однако в целом это всё ещё сырой и недоделанный продукт. Более того, визуально он ушёл слишком далеко от первоисточника.

При этом, что особенно печально, это всё ещё лучшая возможность сейчас поиграть в GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. У других версий хватает своих проблем, будь то релизы для смартфонов или предыдущие консольные релизы для PS4 и Xbox 360.

Эти игры заслуживают лучшего.