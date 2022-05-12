Кристофер Уокен станет Императором в «Дюне 2»

79-летний актёр Кристофер Уокен присоединился к актёрскому составу сиквелы «Дюны» Дени Вильнёва. Он сыграет самого Императора.
Съёмки фильма Warner Bros. и Legendary должны стартовать осенью, а премьера в мире ожидается 20 октября 2023 года. Вместе с Дени Вильнёвым, который выступит режиссёром, сценаристом и продюсером, в производстве участвует Джон Спэйтс — соавтор первого фильма.
Мировые сборы оригинальной «Дюны» по миру составили $ 400 млн при производственном бюджете в $ 165 млн (без учёта маркетинга), однако Warner Bros. вопреки слабым показателям всё равно одобрила продолжение спустя всего несколько недель.
«Дюна» вышла в кинотеатрах одновременно с премьерой в онлайн-сервисе HBO Max, что частично могло повлиять на сборы, но и повысить привлекательность сервис WB. Скорее всего, это одна из главных причин одобрения сиквела.
- 12 мая 2022
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