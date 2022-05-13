В кинотеатрах России покажут «Приключения Буратино», «Чиполлино» и «Тайну третьей планеты»

Кинокомпания «Централ Партнершип» и «Союзмультфильм» объявили о показе классических советских мультфильмов в отечественных кинотеатрах. Уже совсем скоро зрители смогут оценить сразу три картины:

1 июня — «Приключения Буратино»

9 июня — «Чиполлино»

16 июня — «Тайна третьей планеты».

В «Союзмультфильме» заявили, что проделали большую работу по устранению дефектов изображения в высоком разрешении для того, чтобы максимально приблизить их к оригинальному качеству.

Легендарные мультфильмы предстанут зрителю практически в том самом виде, в котором они существовали на момент премьеры десятки лет назад. Таким образом современные дети получат возможность познакомиться с богатством «золотой коллекции», многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени, а их родители – увидеть любимые фильмы по-новому.

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