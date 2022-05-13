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Новый спецвыпуск «Южного парка» посвятят стримингу

Новый спецвыпуск «Южного парка» посвятят стримингу
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Кинокомпания Paramount анонсировала новый спецвыпуск «Южного парка» под названием The Streaming Wars («Войны стриминга»). Судя по описанию, он будет в первую очередь посвящён Картману, а также масштабному конфликту, который поставит под угрозу существование всего Южного Парка.

Картман продолжает спорить со своей мамой, а в городе в этот момент разворачивается эпический конфликт, который угрожает самому существованию Южного парка.

Спецэпизод покажут 1 июня эксклюзивно в сервисе Paramount+. Напомним, согласно сделке с авторами шоу, создатели выпустят ещё как минимум 5 сезонов и 14 спецвыпусков сериала до 2027 года.

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