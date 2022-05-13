Слух: первые скриншоты новой Silent Hill

Инсайдер Dusk Golem опубликовал в своём «твиттере» скриншоты, которые могут быть связаны с новой частью Silent Hill. Автор рассказал, что изображения ему предоставил новый источник, «которому можно доверять».

Обновление. Изображения были удалены из поста автора по просьбе правообладателя. Судя по всему, это действительно скриншоты из новой Silent Hill.

Инсайдер заявил, что кадры взяты из билда 2020 года, сейчас игра может выглядеть несколько иначе. Скриншоты напоминают что-то между последними частями Resident Evil и демо P.T. от Хидео Кодзимы. Dusk Golem не рассказал, кто именно разрабатывает проект. Инсайдер заявил, что в игре будут персонажи по имени Анита и Майя, а также смс-сообщения. Кроме того, это не единственный Silent Hill в разработке.

Скриншоты

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!