Авторы Genshin Impact анонсировали свою новую игру — Zenless Zone Zero

Студия miHoYo, авторы Genshin Impact, анонсировала свою новую экшен-RPG под названием Zenless Zone Zero. События развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров.
Главным героем станет Прокси — наёмник, который исследует большой открытый мир и добывает ценные ресурсы. Авторы обещают бодрую боевую систему и ярких персонажей со своими историями. Игроки уже могут подать заявку на участие в закрытом тестировании проекта на ПК и iOS.
У Zenless Zone Zero пока нет даты релиза. Проект создаётся для ПК и мобильных платформ, а позже заглянет и на консоли.
Скриншоты
Дебютный трейлер
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