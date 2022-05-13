СМИ: фильмы Зака Снайдера победили на «Оскаре-2022» благодаря ботам

На «Оскаре-2022» появилось сразу две номинации: «Лучший фильм по мнению зрителей» и «Лучший момент». В первой победила «Армия мертвецов» Зака Снайдера, во второй — сцена с Флэшем из «Лиги справедливости» от всё того же режиссёра. Голосование велось в «Твиттере» при поддержке соцсети.

Если сцену с Флэшем зрители ещё более-менее приняли, то победа «Армии мертвецов» стала очень неожиданной. Аналитики предрекали безоговорочную победу «Человеку-пауку: Нет пути домой», который понравился зрителям и собрал более $ 1,8 млрд в мировом прокате.

Журналисты из The Wrap провели исследование и пришли к выводу, что большинство голосов за картины отдали боты. Авторы отмечают, что это особенно заметно по 27 февраля — тогда за фильмы Снайдера отдали более 25 тыс. голосов, хотя в другие дни цифра варьировалась от 4 до 15 тыс.

The Wrap отмечает, что с одного аккаунта в «Твиттере» можно было отправить 20 голосов, а к голосованию не допускались профили, которые зарегистрировались менее 24 часов назад. Судя по всему, злоумышленникам удалось как-то обойти это ограничение. Киноакадемия пока не комментировала расследование The Wrap.

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