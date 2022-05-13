В Diablo 3 сыграло более 65 млн человек
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Blizzard поздравила игроков с десятилетием Diablo 3 и объявила, что в проект сыграло более 65 млн человек. Релиз игры состоялся 15 мая 2012 года на ПК, через несколько лет проект стал доступен пользователям PlayStation и Xbox.
В честь юбилея Blizzard навсегда добавит событие «Вторящий кошмар» и удвоит награды за выполнение поручений до конца сезона.
Геймеров поблагодарил за поддержку и продюсер серии Род Фергюссон. Он отметил, что уже 2 июня состоится выход Diablo Immortal на iOS и Android, а на ПК начнётся открытое тестирование. Прямо сейчас Blizzard разрабатывает и Diablo 4. У игры пока нет точной даты выхода.
Новость по темеDiablo Immortal выйдет 2 июня — и на ПК
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