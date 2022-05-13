«Это было тяжёлое решение». Глава Xbox Фил Спенсер — о переносе Starfield

12 мая Bethesda объявила о переносе Starfield на первую половину 2023 года, хотя ранее релиз был запланирован на 11 ноября. Одновременно с этим издатель отложил выход кооперативной Redfall. Авторы отметили, что не хотят жертвовать качеством и идти на компромиссы, поэтому единственным выходом стал перенос релиза.

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Перенос Stafield и Redfall прокомментировал глава Xbox Фил Спенсер. По его словам, это было тяжёлое решение, но он его полностью поддерживает.

Это было тяжёлое решение для разработчиков и для наших фанатов. Но я его полностью поддерживаю. Мы прислушиваемся к отзывам и работаем над тем, чтобы предоставить игры, которые оправдают ожидания аудитории.

Геймплей обоих проектов должны показать «уже скоро». Судя по всему, это случится на презентации Xbox 12 июня.

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