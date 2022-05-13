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Успехи Control и неудачный ремастер Alan Wake: детали квартального отчёта Remedy

Успехи Control и неудачный ремастер Alan Wake: детали квартального отчёта Remedy
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Финская компания Remedy опубликовала отчёт за первый финансовый квартал 2022 года, который закончился 31 марта.

  • Выручка студии составила € 12,6 млн. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль достигла отметки в € 2,7 млн.
  • Remedy подтвердила, что Control полностью оправдала ожидания и продолжает приносить команде выручку спустя 3 года после выхода.
  • Недавний ремастер Alan Wake, вышедший осенью 2021 года, до сих пор не окупился.
  • В данный момент Remedy работает сразу над пятью проектами, которые выйдут до конца 2025 года. Это Alan Wake 2, продолжение и спин-офф Control, ремейк двух Max Payne в одном сборнике и шутер под кодовым названием Vanguard.

Ранее Remedy анонсировала сериал по вселенной Alan Wake, а также поделилась концепт-артами второй части.

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