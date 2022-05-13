Skull & Bones может выйти совсем скоро — игре выдали возрастной рейтинг

13 мая издание Gemastu обратило внимание, что долгожданный пиратский экшен Skull & Bones получил возрастной рейтинг в Южной Корее. Обычно это происходит перед скорым релизом, так что авторы могут назвать дату выхода проекта.
Вполне ожидаемо, но у экшена будет рейтинг «18+». Тайтл не предназначен для детей, а значит, в нём будут яркие проявления насилия и многого другого.
Игру анонсировали в 2017 году, но затем у неё начались проблемы с разработкой. В итоге этот процесс затянулся. Теперь релиз ожидается в конце 2022 года или начале 2023-го. Из утечки известно, что игроки смогут исследовать открытый мир, улучшать корабль и заниматься крафтингом. Также в тайтле ожидается система морали.
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