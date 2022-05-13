Илон Маск приостановил сделку по покупке «Твиттера»
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13 мая Илон Маск в социальных сетях сообщил, что поставил сделку по приобретению «Твиттера» на паузу. По словам миллиардера, он принял такое решение в ожидании расследования, которое подтвердит, что в социальной сети находится менее 5% аккаунтов со спамом или фейков.
После этого заявления, отметило агентство «Интерфакс», акции социальной сети упали на 21%, зато ценные бумаги Tesla подорожали на 4,6%. Когда Маск возобновит сделку, неизвестно.
Илон Маск объявил о покупке «Твиттера» в конце апреля. Стоимость сделки составила $ 44 млрд. Бизнесмен хочет сделать достойную площадку, главным принципом которой будет свобода слова.
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