Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Илон Маск приостановил сделку по покупке «Твиттера»

Илон Маск приостановил сделку по покупке «Твиттера»
Profile.ru
Комментарии

13 мая Илон Маск в социальных сетях сообщил, что поставил сделку по приобретению «Твиттера» на паузу. По словам миллиардера, он принял такое решение в ожидании расследования, которое подтвердит, что в социальной сети находится менее 5% аккаунтов со спамом или фейков.

После этого заявления, отметило агентство «Интерфакс», акции социальной сети упали на 21%, зато ценные бумаги Tesla подорожали на 4,6%. Когда Маск возобновит сделку, неизвестно.

Новость по теме
Плати, а потом твитай. Илон Маск хочет сделать платные аккаунты в «Твиттере»

Илон Маск объявил о покупке «Твиттера» в конце апреля. Стоимость сделки составила $ 44 млрд. Бизнесмен хочет сделать достойную площадку, главным принципом которой будет свобода слова.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022