Apex Legends поставила новый рекорд по пиковому онлайну в Steam

Apex Legends уже не впервой побивать собственные рекорды пикового онлайна в Steam. Это случилось и в очередной раз после старта сезона «Спасители».

Согласно данным сервиса SteamDB, прошлый рекорд в 392 тыс. одновременных игроков был побит 11 мая. Тогда онлайн составлял более 412 тыс. На данный момент в Apex Legends через Steam играет более 244 тыс. человек.

Судя по всему, на это повлияло появление нового героя Ньюкасла, про которого было известно во время масштабной утечки. Мобильная королевская битва запустится 17 мая, но не в России.

Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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