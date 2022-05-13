SEGA выпустит несколько ремейков и ремастеров классики в течение года

SEGA планирует до марта 2023 года выпустить 13 игр, среди которых будут новые франшизы, а также ремастеры и ремейки классики. Об этом компания рассказала в отчёте за прошедший финансовый год.
Компания сообщила о высоких продажах игр для консолей и ПК и увеличении прибыли по сравнению с 2021 финансовым годом. По март 2022-го SEGA продала около 4 млн копий ремейков, ремастеров и спин-оффов. Среди них оказались Lost Judgment, Sonic Colors Ultimate и Super Monkey Ball Banana Mania.
До марта 2023 года компания планирует ещё больший рост благодаря значительному увеличению количества выпущенных игр. Продажи обновлённых версий классики и спин-оффов должны вырасти до 5 млн копий, а общие — до 13 млн. Всего в этом финансовом году планируется 13 проектов, среди которых несколько ремейков и ремастеров.
В апреле Bloomberg сообщило, что SEGA работает над перезапуском Crazy Taxi и Jet Set Radio, но они вряд ли выйдут в ближайший год. Если разработка пойдёт по плану, релиз состоится через 2-3 года.
Обе игры должны стать частью инициативы «Суперигра», на которую SEGA планирует потратить около миллиарда долларов. Проект может стать глобальной платформой, которая объединит фанатов игр компании.
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