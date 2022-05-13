О будущем серии Arma расскажут 17 мая

Будущее серии Arma довольно туманно. Последняя часть, Arma 3, вышла в 2013 году. С тех пор авторы регулярно обновляли тайтл, однако пришло время для чего-то нового.

В социальных сетях студии Bohemia Interactive появился анонс специального ивента по франшизе Arma. О будущем серии станет известно 17 мая в 20:00 мск. Судя по всему, авторы проведут прямую трансляцию на Twitch. Вполне возможно, что состоится анонс новой номерной части, Arma 4.

Стоит отметить, что в декабре 2021 года разработчики представили движок Enfusion Engine. Судя по всему, именно на нём будет работать новая часть. Пока что об этом ничего неизвестно.

Arma — масштабная и популярная серия тактических шутеров. За годы она собрала огромную аудиторию, которая с нетерпением ждёт новостей о будущем франшизы.

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