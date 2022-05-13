О будущем серии Arma расскажут 17 мая

Будущее серии Arma довольно туманно. Последняя часть, Arma 3, вышла в 2013 году. С тех пор авторы регулярно обновляли тайтл, однако пришло время для чего-то нового.
В социальных сетях студии Bohemia Interactive появился анонс специального ивента по франшизе Arma. О будущем серии станет известно 17 мая в 20:00 мск. Судя по всему, авторы проведут прямую трансляцию на Twitch. Вполне возможно, что состоится анонс новой номерной части, Arma 4.
Стоит отметить, что в декабре 2021 года разработчики представили движок Enfusion Engine. Судя по всему, именно на нём будет работать новая часть. Пока что об этом ничего неизвестно.
Arma — масштабная и популярная серия тактических шутеров. За годы она собрала огромную аудиторию, которая с нетерпением ждёт новостей о будущем франшизы.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 мая 2022
-
15:54
-
15:53
-
15:21
-
14:58
-
14:40
-
14:32
-
14:08
-
13:45
-
13:38
-
13:06
-
13:05
-
12:26
-
11:55
-
11:20
-
10:51
-
10:22
-
09:51
-
09:23
-
08:55
-
08:24
- 12 мая 2022
-
21:17
-
20:55
-
20:46
-
20:25
-
19:40
-
19:32
-
19:13
-
18:40
-
18:04
-
17:13
-
16:55
-
16:07
-
15:31
-
15:16
-
15:04