Square Enix скоро расскажет о праздновании 35-летия Final Fantasy

Square Enix в этом году выпустит несколько игр, но сосредоточится на одной крупной франшизе. По информации аналитика Дэвида Гибсона, компания рассчитывает на успех Final Fantasy 16 и скоро расскажет о 35-летии серии.

Недавно авторы Final Fantasy 16 сообщили, что разработка игры почти завершена. Также готов новый трейлер экшена, показ которого отложили, но в Square Enix его уже увидели. Дату релиза RPG пока не назвали, но игра может выйти уже в этом году, судя по словам разработчиков.

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Кроме этого, в конце этого года серии Final Fantasy исполняется 35 лет — первая часть вышла в 1987 году. Сообщается, что Square Enix представит планы на празднование годовщины в мае или июне.

В честь 35-летия Final Fantasy компания запустила специальный сайт. На нём указано, что скоро появятся новости о будущих играх, а также о способах насладиться серией RPG. Вероятно, компания расскажет о дате релиза Final Fantasy 16 и анонсирует вторую часть ремейка Final Fantasy 7.

Недавно Square Enix продала западные студии с правами на Tomb Rider, Deus Ex, Thief и Legacy of Kain за $ 300 млн компании Embracer Group. Сообщается, что японский издатель потерял $ 200 млн на «Мстителях» и «Стражах Галактики», а шутер Outriders так и не окупился.

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