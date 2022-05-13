В сиквеле «Доктора Стрэнджа» мог появиться Дэдпул

Сиквел «Доктора Стрэнджа» обещал быть масштабным фильмом с большим количеством персонажей. Как получилось на деле, вы можете узнать из нашего материала, однако в ленте точно не было Дэдпула.

Сценарист блокбастера Майкл Уолдрон рассказал, что болтливый наёмник действительно мог украсить картину своим появлением. Уолдрон отметил, что в конечном счёте персонажу просто не нашли место в фильме.

Да, мы обсуждали появление Дэдпула. Кажется, мы обсуждали вообще всё. Было бы безумием не пытаться поместить персонажа в фильм, но он просто был в нём лишним.

Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» показывают в кино по всему миру, но не в России. Выйдет ли в стране следующий фильм Marvel Studios, «Тор: Любовь и гром», неизвестно.

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