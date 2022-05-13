Создатель Stardew Valley не может поверить в успех игры

Stardew Valley — игра, разработанная Эриком Бароном. Несколько дней назад продажи игры перевалили за 20 млн копий. Для подобного небольшого проекта эти цифры довольно впечатляющие.
Издание PC Gamer пообщалось с Бароном по поводу успеха тайтла. По словам разработчика, ему сложно поверить в то, что игра так хорошо продаётся. Барон отметил, что Stardew Valley продаётся лучше, чем когда-либо.
Средние ежедневные продажи Stardew Valley выше, чем когда-либо. Я не знаю почему так происходит, но игра просто продолжает распространяться. Я очень рад, что Stardew Valley настолько популярна. Не могу в это поверить.
В данный момент Эрик Барон трудится над следующей игрой, Haunted Chocolatier. Как рассказывал разработчик, проект будет отличаться от Stardew Valley большим количеством экшена и сюжетной глубины.
Stardew Valley доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Android и iOS.
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