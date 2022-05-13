Игра по культовым «Зловещим мертвецам» уже вышла. Она доступна и в России

Saber Interactive выпустила онлайн-игру Evil Dead, которая основана на культовой трилогии фильмов «Зловещие мертвецы». Экшен предлагает ассиметричный мультиплеер, в котором четыре выживших пытаются спастись от одного монстра.
В Evil Dead: The Game можно сыграть за культовых героев франшизы, в том числе за Эша Уильямса, новые реплики для которого записал Брюс Кэмпбелл. Среди монстров доступен кандарийский демон, который способен вселяться в дедайтов и самих выживших.
Релизный трейлер
Кроме мультиплеера, Evil Dead: The Game предлагает и кооперативный режим. В экшене появится несколько карт и видов оружия, вдохновлённых оригинальной трилогией и сериалом «Эш против зловещих мертвецов».
Evil Dead: The Game доступна на ПК в Epic Games Store, который принимает оплату российскими карточками. Также экшен появился на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
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