Звезда «Флэша» Эзра Миллер записал нападение на Гавайях для продажи NFT

Звезду «Флэша» и «Фантастических тварей» Эзру Миллера дважды арестовали на Гавайях за нападения на людей, произошедшие в баре и на частной вечеринке. В Сети появилось видео первого задержания, на котором актёр признался, что снимал себя для создания NFT.

В разговоре с полицией Миллер утверждает, что жертвой атаки стал именно он. В момент инцидента актёр начал снимать себя, чтобы сделать из записи «криптоискусство NFT». По словам артиста, на него не в первый раз напали, но задержали почему-то не того.

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В другом эпизоде посетитель бара рассказал, что Миллер подошёл к нему и плюнул без какой-либо причины. Кроме этого, актёр оскорблял других отдыхающих. После этого случая Миллер кинул стул в девушку на закрытой вечеринке, и его снова арестовали.

Недавно издание ScreenGeek со ссылкой на источники сообщило, что Миллера могут снять с роли Флэша на фоне скандалов. Вместо него супергероя сыграет Дилан О’Брайен, известный по «Бегущему в лабиринте».

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