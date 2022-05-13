Шоураннер сериала Resident Evil рассказал про связь с играми
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Скоро на Netflix выйдет сериал Resident Evil. Может показаться, что у шоу нет ничего общего с игровой франшизой, однако это не так. Сценарист и шоураннер сериала Эндрю Дабб раскрыл связь с играми.
По словам Дабба, все игровые события относятся к шоу. То есть всё, что происходило в играх, есть и в мире сериала. Шоураннер отметил, что даже Resident Evil Village связан с проектом.
Игры — это то, на что мы опирались. Всё, что происходит в играх, существует в этом мире. Даже Resident Evil Village является частью этого. Восьмая часть игровой серии может стать потенциальным вдохновением для будущих сезонов.
Главные роли в шоу сыграли Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и Ахад Раца Мир.
Премьера сериала состоится на Netflix 14 июля. В центре сюжета окажутся дочери Альберта Вескера.
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