Аддон Dragonflight для WoW может выйти в марте 2023 года — вот два довода

Компания Blizzard пока не раскрыла примерных сроков выхода аддона Dragonflight для World of Warcraft. Вместо неё это сделала Amazon, в магазине которой появилась книга-приквел к дополнению c датой релиза.

Неназванный приквел к Dragonflight выйдет 22 ноября этого года. Подобные книги к другим дополнениям для World of Warcraft обычно выходили за 2-4 месяца до релиза самих аддонов. Судя по этому графику, следующее расширение для MMORPG появится в феврале-марте 2023 года.

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Также это подтверждается сообщением комьюнити-менеджера Blizzard. Он сообщил, что четвёртый сезон Shadowlands начнётся позже в этом году. Третий стартовал в марте.

События Dragonflight развернутся на Драконьих островах. Игроков ждут новые приключения, раса и класс, а также обновление интерфейса и система полётов на драконах.

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