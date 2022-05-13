В Assassin's Creed Valhalla скоро добавят сборку билдов

Создатели Assassin's Creed Valhalla представили ролик, в котором показали строительство арсенала в поселении. Судя по подписи, его должны добавить в экшен уже скоро.

О добавлении арсенала разработчики рассказали в апреле, когда представили дорожную карту. В нём игроки смогут сохранить до пяти комплектов брони, оружия и навыков. После этого коллекции дадут кастомизировать и менять их в любой точке мира.

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Также в Assassin's Creed Valhalla появятся новые награды в речных набегах. Среди них оружие, причёски и растительность на лице.

Ранее авторы Assassin's Creed Valhalla добавили новое испытание сообщества. В награду игроки получили радужного медведя-единорога. Экшен доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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