К юбилею Max Payne 3 сделали разочарующий анонс

Сегодня своё 10-летие празднует Max Payne 3 — отличный боевик, продажи которого оказались настолько неудовлетворительными для Rockstar и Take-Two, что его решили даже не выпускать на более современных консолях.

Однако к юбилею Rockstar всё же подготовила кое-что… переиздание саундтрека и выпуск музыки третьей части на виниле. И всё.

В состав нового сборника Max Payne 3 – The Official Soundtrack (Anniversary Edition) включат не только известные композиции, но и кое-что новенькое. Самым ярым фанатам наверняка зайдёт, однако многие наверняка хотели бы увидеть хотя бы базовый ремастер игры — особенно на фоне новостей о ремейке первых двух выпусков.

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Сейчас на консолях Max Payne 3 доступна только на Xbox One и Xbox Series благодаря обратной совместимости.