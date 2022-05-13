К юбилею Max Payne 3 сделали разочарующий анонс

Сегодня своё 10-летие празднует Max Payne 3 — отличный боевик, продажи которого оказались настолько неудовлетворительными для Rockstar и Take-Two, что его решили даже не выпускать на более современных консолях.
Однако к юбилею Rockstar всё же подготовила кое-что… переиздание саундтрека и выпуск музыки третьей части на виниле. И всё.
В состав нового сборника Max Payne 3 – The Official Soundtrack (Anniversary Edition) включат не только известные композиции, но и кое-что новенькое. Самым ярым фанатам наверняка зайдёт, однако многие наверняка хотели бы увидеть хотя бы базовый ремастер игры — особенно на фоне новостей о ремейке первых двух выпусков.
Сейчас на консолях Max Payne 3 доступна только на Xbox One и Xbox Series благодаря обратной совместимости.
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