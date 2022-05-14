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Легендарный Робокоп прибыл в Fortnite

Легендарный Робокоп прибыл в Fortnite
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Очередным гостем Fortnite стал ещё один легендарный герой боевиков прошлого века: наполовину человек, наполовину робот, но полностью коп — Робокоп.

Игроки могут приобрести героя отдельно за 1500 В-баксов или же взять набор за 1800 В-баксов, куда также входят анимация с маленьким роботом ED-209 и кирка в виде ноги ED-209.

Робокоп присоединился к расширяющемуся ростеру легенд прошлого века: в королевскую битву уже успели добавить Сару Коннор и Т-800 из «Терминатора», Хищника из одноимённого фильма, Эллен Рипли и ксеноморфа из «Чужих».

До конца текущего сезона Fortnite, который продлится до 3 июня, ещё должны добавить как минимум одного гостя — Оби-Вана Кеноби из «Звёздных войн». А одним из главных звёзд следующего сезона станет Дарт Вейдер.

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