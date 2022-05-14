Видео: как бы Horizon Zero Dawn выглядела в 1996 году

Блогер под ником ZeoNyph решил подключиться к популярной теме демейков и представил, как бы Horizon Zero Dawn выглядела на PS1.
Погрузить зрителя в атмосферу 1996 года автор смог благодаря стартовой заставке PS1, после которой появляется меню Horizon Zero Dawn. На нём изображены заснеженные холмы, а внизу доступно дополнение The Frozen Wilds. После загрузки Элой появляется у костра и забирается на скалу, где натыкается на наблюдателя. Пережить встречу с ним героине не удалось.
При создании сцены автор вдохновлялся оригинальными Tomb Raider и Resident Evil, что отражено в движениях героини и встрече с монстром. Во время смерти экран погружается в темноту, а девушка остаётся лежать на земле с надписью «Ты умер».
ZeoNyph сообщил, что сам моделировал и накладывал текстуры в Blender. Для достоверности ролик сделан в разрешении 320x240. Фанаты остались в восторге от работы и похвалили автора.
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