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Про The Callisto Protocol от автора Dead Space расскажут на следующей неделе

Новые детали хоррора The Callisto Protocol раскроют на следующей неделе
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Глава студии Striking Distance Глен Шофилд, известный как автор Dead Space, обещает раскрыть новые детали The Callisto Protocol на следующей неделе. Вместе с этим разработчик представил концепт-арт ещё одного монстра хоррора.

Если вы ещё не подписались на каналы The Callisto Protocol, то сейчас самое время это сделать. Следите за новостями на следующей неделе. А пока — крупный план одного из существ от нашей команды по персонажам мирового класса.

Ранее Шофилд рассказал, что команда уже готова показать The Callisto Protocol. Каких-либо подробностей о процессе разработки и дате выхода глава Striking Distance пока не сообщил.

The Callisto Protocol анонсировали в 2020 году. Авторы рассчитывают создать самую страшную игру в истории. События хоррора разворачиваются во вселенной PUBG в 2320-м. Герою предстоит сбежать из тюрьмы «Чёрный металл» и раскрыть её секреты. Релиз должен состояться на ПК и консолях в этом году.

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