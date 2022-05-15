Новые детали хоррора The Callisto Protocol раскроют на следующей неделе

Глава студии Striking Distance Глен Шофилд, известный как автор Dead Space, обещает раскрыть новые детали The Callisto Protocol на следующей неделе. Вместе с этим разработчик представил концепт-арт ещё одного монстра хоррора.

Если вы ещё не подписались на каналы The Callisto Protocol, то сейчас самое время это сделать. Следите за новостями на следующей неделе. А пока — крупный план одного из существ от нашей команды по персонажам мирового класса.

Ранее Шофилд рассказал, что команда уже готова показать The Callisto Protocol. Каких-либо подробностей о процессе разработки и дате выхода глава Striking Distance пока не сообщил.

The Callisto Protocol анонсировали в 2020 году. Авторы рассчитывают создать самую страшную игру в истории. События хоррора разворачиваются во вселенной PUBG в 2320-м. Герою предстоит сбежать из тюрьмы «Чёрный металл» и раскрыть её секреты. Релиз должен состояться на ПК и консолях в этом году.

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