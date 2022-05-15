Сэм Рэйми снимет нового «Человека-паука» только с Тоби Магуайром

Сэм Рэйми, известный по «Зловещим мертвецам» и «Человеку-пауку» с Тоби Магуайром, пообщался с изданием Los Angeles Times. Режиссёр рассказал о работе над «Доктором Стрэнджем 2» и возможных будущих фильмах по Marvel.
Когда речь зашла о Человеке-пауке, Рэйми признал, что ему очень понравился «Нет пути домой», в котором появился его герой в исполнении Тоби Магуайра.
Я думаю, что это был настоящий аттракцион для зрителя. Толпа рядом со мной была на эмоциях. Было здорово снова увидеть старых друзей.
Ранее продюсер Эми Паскаль сообщила, что уже идёт подготовка к новому фильму о Человеке-пауке с Томом Холландом. Когда Рэйми спросили, готов ли он вернуться к работе над лентами о супергерое, режиссёр ответил, что сделает это только с Тоби Магуайром.
Я люблю Человека-паука, и мне нравится Том Холланд в этой роли. Если бы я и снимал новый фильм о герое, то только с Тоби. Иначе он сломал бы мне шею.
Премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», последнего фильма Рэйми, уже состоялась во многих страннах мира, но не в России. Недавно фанаты высмеяли героев ленты.
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