«Это возвращение домой». Remedy рассказала о причинах создания ремейков Max Payne

Генеральный директор Remedy Entertainment Теро Виртала в разговоре с инвесторами рассказал, почему студия взялась за ремейки Max Payne 1 и 2.
По словам главы Remedy, серия Max Payne лежит в основе всех игр, которые компания разрабатывает сегодня. Вместе с этим студия может экспериментировать с новым набором инструментов.
Это Макс Пейн. Для нас это как возвращение домой.
Кроме этого, за ремейки Max Payne рады взяться с точки зрения прибыли, но игры должны будут соответствовать видению компании. В случае высоких продаж Remedy получит дополнительные выплаты.
Remedy договорилась с Rockstar Games о создании ремейков Max Payne 1 и 2, о чём сообщила в начале апреля. Разработка идёт на собственном движке финской студии, несмотря на партнёрство с Epic Games по Unreal Engine 5.
Ремейки объединят в один проект под рабочим названием Max Payne 1&2. Релиз состоится на ПК, PS5 и Xbox Series, но дату выхода пока не назвали.
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