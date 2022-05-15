«Морбиуса» в отличном качестве слили до цифрового релиза

Цифровой релиз «Морбиуса» на таких площадках, как Apple TV и Google Play должен состояться 17 мая. Несмотря на это, фильм в отличном качестве слили в Сеть за три дня до выхода.

Кроме цифровых сервисов, «Морбиус» появится на DVD и Blu-ray 14 июня. Ранее авторы показали дополнительные материалы, среди которых процесс съёмок и комментарии команды. В России выход фильма не состоится из-за ухода Sony с рынка страны.

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Премьера «Морбиуса» состоялась в конце марта, и критики разгромили фильм из-за неудачных актёрской игры и сценария, а также слабых визуальных эффектов. Ленте удалось заработать всего $ 162 млн при примерном бюджете в $ 83 млн. «Веном 2» от Sony, несмотря на средние оценки, собрал куда больше — почти $ 507 млн.

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