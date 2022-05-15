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Баги, фарм и ганк. PlayStation представила словарь геймера

Баги, фарм и ганк. PlayStation представила словарь геймера
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PlayStation создала словарь, который поможет начинающим геймерам понять смысл слов или аббревиатур, связанных с играми и железом.

Из словаря можно узнать значение слов вроде «ганк», «фарм», «гринд», которые часто используются в онлайн-играх. Есть и аббревиатуры, которые обозначают различные жанры и технические особенности, среди которых JRPG, HUD и GDDR.

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