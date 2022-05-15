Баги, фарм и ганк. PlayStation представила словарь геймера

PlayStation создала словарь, который поможет начинающим геймерам понять смысл слов или аббревиатур, связанных с играми и железом.

Из словаря можно узнать значение слов вроде «ганк», «фарм», «гринд», которые часто используются в онлайн-играх. Есть и аббревиатуры, которые обозначают различные жанры и технические особенности, среди которых JRPG, HUD и GDDR.

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HDR, например, описывается как технология отображения, которая улучшает качество изображения за счёт увеличения глубины цвета и более реалистичного света и темноты. Кайтинг — тактика увода противника в более подходящую зону для боя с помощью отвлечения от других опасностей.

Недавно Sony опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2022 года. Из него стало известно, что продажи PS5 превысили 19 млн штук, но подписчиков PS Plus стало меньше.

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