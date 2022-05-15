Слух: NVIDIA может выпустить видеокарты RTX 40 в июле или августе

Надёжный инсайдер под ником kopite7kimi, который публикует информацию о продуктах NVIDIA, рассказал о сроках выпуска видеокарт RTX 40. По его информации, они появятся в июле или августе этого года.

Это слегка противоречит информации другого инсайдера, который сообщил о презентации RTX 40 в сентябре этого года. Об этом же рассказали хакеры из группы LAPSUS$.

По утекшей информации, основой RTX 40 станет архитектура Ada c увеличенным размером кэша для быстрого доступа к памяти и с большим количеством ядер. При этом владельцам может потребоваться мощный блок питания из-за возросших требований к теплоотводу — до 600 Вт для RTX 4090.

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