Источники: Mafia 4 расскажет про семью Сальери

Недавно СМИ раскрыли, что студия Hangaer 13 уже работает над Mafia 4, а теперь инсайдер Ник Бейкер поделился свежими деталями неанонсированного боевика.
Мы уже знали, что действие развернётся до событий самой первой «Мафии». Оказывается, неспроста, ведь игру хотят посвятить истории Эннио Сальери — одного из главных действующих лиц оригинальной Mafia. Причём сюжет в деталях расскажет о формировании криминальной семьи, а действие начнётся в конце XIX века на Сицилии.
Инсайдер не рассказал, станет ли Сальери главным героем, однако завязка чем-то напоминает Red Dead Redemption 2, когда мы сможем увидеть действия одного из злодеев с другой стороны. Возможно, чтобы лучше понять мотивы персонажа в грядущих событиях.
Mafia 4 не имеет даты выхода и списка платформ.
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