СМИ: «Дом дракона», сериал по вселенной «Игры престолов», уже продлили на второй сезон

Издание Redanian Intelligence заявляет, что кинокомпания HBO уже продлила на второй сезон сериал «Дом дракона» — приквел «Игры престолов». В данный момент авторы уже начали писать сценарий, а официально о продолжении объявят либо ближе к премьере шоу, либо уже после его старта.
«Дом дракона» расскажет о противостоянии внутри семьи Таргариенов, которое случилось за триста лет до «Игры престолов». Главные роли в шоу исполнили Мэтт Смит («Доктор Кто»), Эмма Д'Арси («Мисс Плохое поведение») и Оливия Кук («Я, Эрл и умирающая девушка»).
Премьера сериала состоится 21 августа. В первый сезон войдёт 10 серий. Ранее HBO выпустила трейлер и представила постеры с героями шоу.
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